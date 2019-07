La Divina. Vittoriosa e vincente, ancora una volta, Federica Pellegrini ha festeggiato ieri il sesto oro iridato della sua carriera e poi si è raccontata, così alla Gazzetta dello Sport: "Inaspettato. Risentire l’inno a quasi 31 anni, poi. Abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo creduto sempre. Sono contenta perché abbiamo scommesso e vinto sull’anno dedicato alla velocità. Cercando di recuperare un po’ di energie e cercando di spingere sempre in progressione, dal mese di gennaio in avanti. Sono contenta per me, il mio staff e la mia famiglia. Conseguenza? Dell’amore, parlo in generale: sì, sono felice in tutti i sensi. Ho fatto quello che ho voluto: 50 dopo 50. Per la prima volta sono sorpresa dal tempo. Il lavoro che stiamo facendo paga, come non mai. Sono contenta perché è il mio ultimo Mondiale, piango non per dispiacere, ma perché sono troppo contenta. L’ho sempre detto che mi piace lavorare, mi è sempre piaciuto. Mi piace trarre i risultati dal lavoro che ho fatto. Non sempre è andata bene, forse maturando con gli anni, anche se pure stavolta me la stavo facendo sotto".



Lei, juventina vincente come la Juve. Un vero orgoglio.