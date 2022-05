Ospite del talk show Supertele, in onda su Dazn, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, grande tifosa bianconera, ha detto la sua sui temi del momento della Juve. Ecco le sue parole: "Se sono soddisfatta del campionato della Juve? Per come era iniziata sì, sicuramente. Il lavoro è ancora lungo, ho avuto la fortuna di vedere una bellissima partita, quella contro l'Inter all'Allianz Stadium, è stata bellissima anche se un po' sfortunata per noi. Però va bene, a me alla fine da sportiva piace vedere le lotte. Del Piero in società? Quello è un sogno per tutti i tifosi, però non so quanto possa giovare alla squadra".