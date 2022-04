Federica Pellegrini è stata l'ospite d'onore della Juventus all'Allianz Stadium, in una serata in cui c'è stata una grande parata di vip ospitati: "Il mio sogno è, prima o poi, vedere una vasca olimpica in uno stadio di questa bellezza e dimensione!!È stato emozionante ieri sera e a prescindere dal risultato è stata una bella battaglia!! È così che dev’essere!!".