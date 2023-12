A tre anni dalla morte diha ricordato Paolo: "Il pregio era vedere sempre tutto in positivo, cercava e trovava il bello delle cose, anche quelle più travagliate, più contraddittorie. Solo così è riuscito a fronteggiare tutto quello che gli è capitato, dagli infortuni al calcioscommesse. Il difetto è che si fidava troppo delle persone, forse l’altra faccia del suo pregio. Ho misurato dopo la sua morte quanto molti si siano approfittati di lui e abbiano usato il suo nome".Sulla possibilità che diventasse allenatore, ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport: "No, non ne voleva sentir parlare. Ricevette un’offerta incredibile da un paese arabo. Ma nonostante noi fossimo pronte a seguirlo lui disse di no. Era andato via di casa a 14 anni, non aveva fatto una vita normale. Mi disse. “Ma vuoi mettere quei soldi con la bellezza di svegliarsi la mattina qui a Poggio Cennina e sentire il canto degli uccelli?”"."Mi sono fatta un’idea precisa, parlando con lui e con i suoi compagni di squadra: Paolo non c’entrava nulla. Lui ha sempre fatto solo quello che doveva fare: segnare. Lo ha fatto prima e persino in quella partita, Avellino-Perugia. Ha sbagliato a non denunciare, ma lo fece per non rovinare un suo compagno di squadra. In questo fu superficiale, forse. Ma era fatto così. Paolo fu mollato da tutti, se io fossi stata al suo fianco allora avrei lottato come un leone per difenderlo. Lo abbandonarono la Federazione e il mondo del calcio, che aveva bisogno del più visibile agnello sacrificale per mettere a tacere uno scandalo che coinvolgeva il sistema. Questo lo ferì. Pensa al diverso, giusto, trattamento di oggi per i giocatori che hanno confessato… Ma Boniperti, e soprattutto Bearzot, lo restituirono allo sport italiano. Senza di loro avrebbe lasciato il calcio. C’era troppa pressione, i media scatenati, i genitori asserragliati in casa a Prato. Quella stessa casa che sarebbe stata invasa da una folla festante la notte del Mundial…"."Aveva dei dolori alle ossa, ma da calciatore si era rotto tutto. Le analisi erano tranquillizzanti. Andammo a febbraio 2020 in viaggio alle Maldive, gli avevo organizzato, con le bambine, il rinnovo a sorpresa del nostro matrimonio. Al ritorno ho visto che gli calavano i pantaloni, tanto era dimagrito. Alla tac i medici sbiancarono e io capii. Aveva un tumore al polmone, già con metastasi alle ossa. Facemmo tutte le terapie. Stava meglio, riusciva a fare i collegamenti con le tv. Furono due mesi difficili ma intensi, di condivisione e intimità. Poi si ruppe il femore e tutto precipitò. Era consapevole, anche se io ho sempre cercato di tenere viva una speranza, ho continuato a fare progetti. Alla fine abbracciò le due bambine e il figlio maggiore, Alessandro, e poi si addormentò sulla mia spalla. L’ultima cosa che mi ha detto è stata di regalare le rose alle bambine per ogni compleanno. L’ho fatto, in questi tre anni. Lo farò sempre".