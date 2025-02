Federica Cappelletti a INDIVISA: 'Calcio femminile? Vogliamo riempire gli stadi' poi il pensiero sull'addio di Caruso

Getty Images



Federica Cappelletti a INDIVISA

ha concesso un'intervista esclusiva ad INDIVISA. Tanti i temi trattati come il recente premio consegnatole da Forbes Italia per il "Women Empowerment". Un focus sul calcio femminile italiano che è in costante crescita e qualche parola anche sul recente addio di Arianna Caruso alla Juventus Women.“Un riconoscimento molto sentito e che mi ha emozionata. Rispecchia quello che è il nostro percorso di crescita del movimento calcistico femminile e della Divisione Serie A Femminile, quindi la capacità di questo movimento di crescere e di mostrare le proprie potenzialità, infatti l’ho subito dedicato a tutte le donne che rappresento”.

“Lo voglio vedere come un’opportunità. Un riconoscimento anche della qualità del nostro calcio italiano ed un’opportunità data ad Arianna ma che potrà essere data ad altre nostre calciatrici italiane”.