"Questa foto è una lezione. Non di sport. Di Vita. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essere esempi da seguire. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero mai lasciare siano da insegnamento per ogni generazione". Così Leonardo, capitano della Juventus, ha commentato sul proprio profilo Instagram la foto che ritrae insiemeultima emozionante immagine della straordinaria carriera del tennista svizzero, che ora si ritira.