COMUNICATO FEDERCALCIO DANESE - "Stamattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili, continua a restare in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza psicologica e continuerà ad esserci dopo l'incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi commoventi a Eriksen da parte di tifosi, giocatori, le Famiglie Reali di Danimarca e Inghilterra, le associazioni internazionali, i club etc... Vi invitiamo a mandare il vostro messaggio alla federazione danese, ci assicureremo che verranno inoltrati a Christian e alla sua famiglia."