Leonardo Bonucci l'ha già fatto una volta, ma non ci ricascherà. Dopo la parentesi al Milan del 2017-2018, il leader della difesa bianconera resterà alla Juventus nonostante le sirene che risuonano dall'Inghilterra. Il Manchester City infatti, come riporta Calciomercato.com, ha appena tentato un approccio con Bonucci date le difficoltà nella trattativa col Napoli per Koulibaly. Ma se per il difensore senegalese l'operazione è "solo" molto elaborata, per quello di Viterbo è sicuramente impossibile.

RIFIUTO COMPATTO - A Guardiola infatti, grande estimatore di Bonucci per le sue caratteristiche di regista difensivo, è giunto un secco "no" sia dalla società torinese, che non vuole perdere un'altra volta un punto di riferimento della propria rosa, sia dallo stesso giocatore, che stavolta ringrazia ma declina l'offerta. C'è un Andrea Pirlo, vecchio compagno di mille battaglie oggi allenatore, da aiutare per questa nuova stagione.