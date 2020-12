2









40 anni fa è sparita un pezzo di musica. Perché la morte John Lennon - ucciso l'8 dicembre del 1980 a 40 anni con quattro colpi di pistola sparati da un fan ossessionato - ha fatto la storia. Il protagonista dei Beatles ha rivoluzionato il mondo della musica ed è stata la prima rockstar a morire in quel modo. In eredità ha lasciato un patrimonio infinito di canzoni e frasi scolpite nella storia.



LA CITAZIONE - Una di queste, due anni fa è stata presa in prestito da Federico Bernardeschi per descrivere l'eliminazione dai quarti di Champions con l'Ajax: "Tutto andrà bene alla fine, se non va bene non è la fine". Serata amara quella sera, che Federico ha provato a dimenticare "chiedendo aiuto" a un grande della musica. E questa l'altra passione dell'esterno della Juventus, che sette mesi fa ha ceduto i suoi diritti d'immagine all'etichetta del rapper Jay-Z (uno dei motivi che ha complicato il trasferimento al Napoli). Berna ascolta molta musica e anche attraverso le frasi delle canzoni cerca la motivazione giusta per riscattare l'esperienza in bianconero. RAIOLA - Quella frase di John Lennon dopo due anni gli rimbalza ancora nella testa, perché con Pirlo in panchina Berna ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Champions (solo 3 da titolare) ma è tranquillo e concentrato, consapevole che il momento della svolta arriverà. Lo sa anche il suo - nuovo - procuratore Mino Raiola, che in un'intervista a Tuttosport ha detto: "Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno. Fede è da Juve e lo dimostrerà".



FUTURO - Qualche dubbio in più ce l'ha la dirigenza, che l'ha messo sotto esame e da qui a gennaio Bernardeschi si gioca la sua permanenza alla Juve. Per questo, i discorsi per l'eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sono ancora tutti bloccati: Federico deve meritarsi il prolungamento e il suo futuro dipende dalle prestazioni in campo. La società conosce bene le qualità del giocatore per il quale nel 2017 ha investito 40 milioni, ma dopo averlo aspettato per quasi quattro anni non vuole continuare ad attendere quell'esplosione finora mai arrivata. Berna cerca la svolta e si affida anche alla musica, quella frase di John Lennon va cambiata al presente.