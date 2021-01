I quotidiani sportivi in edicola domani aprono con il mercato che è stato e quello che sarà. In copertina sul Corriere dello Sport c'è Federico Chiesa, protagonista della Juventus dopo la doppietta di San Siro e elogiato dal ct Mancini: "Fede attaccante completo, meglio lui del padre" ha detto l'allenatore dell'Italia. Di spalla, lo studio-scudetto del quotidiano: "Rosa più forte, Juve e Inter battono tutti". Tuttosport si concentra su un nome per per l'attacco: "Juve, Shomurodov subito. I bianconeri continuano la caccia al vice Morata e nella lista spunta l'ubzeko del Genoa, due gol e un assist in campionato".