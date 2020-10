Ieri sera vi abbiamo documentato la situazione fuori dall'hotel dove è alloggiato il Barcellona per la partita contro la Juventus in programma fra poco più di due ore all'Allianz Stadium. Come prevedibile, l'arrivo a Torino di Messi & co. ha attirato una folla di persone, soprattutto ragazzi, pronti ad assistere ad arrivo e partenza dei blaugrana dall'albergo, per portare a casa un ricordo indelebile di questa notte di Champions. Il problema è che in tempi di coronavirus una folla di persone così attaccate, per quanto con le mascherine indosso, è molto meno auspicabile...