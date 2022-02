2







di Nicola Balice

E febbraio è arrivato. I rinnovi di contratto, ancora no. Alla Juve è cambiato quasi tutto durante il mercato, si respira tutta un'altra aria alla Continassa. L'effetto Dusan Vlahovic (con un pizzico di Denis Zakaria) si sta facendo sentire dentro e fuori dal campo. Ma nel “quasi” c'è l'agenda della società, che ancora non ha deciso di anticipare in alcun modo la questione dei rinnovi di contratto, aspettando il CdA della prossima settimana. Dopo si potrà tornare a riaprire quelle trattative che comunque fanno parte di file mai chiusi nei ragionamenti della società bianconera. Perché nel frattempo si sono chiarite tutte le idee, riguardo le offerte finali da mettere sul piatto per tutti quei giocatori il cui contratto si avvicina sempre più alla scadenza. Ovviamente il focus principale non può che essere legato a Paulo Dybala, come è inevitabile che sia. Ma oltre al numero 10 argentino devono ancora arrivare a una firma le trattative con Juan Cuadrado, aspettando le svolte decisive sul fronte Mattia De Sciglio e Mattia Perin, senza dimenticare quel Federico Bernardeschi un po' rilanciato e un po' no.





Scopri nel dettaglio in gallery a che punto sono le cinque trattative per il rinnovo di contratto dei giocatori in scadenza.