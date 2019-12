Caro Fratello, prima di tutto, credo e crederò sempre in TE. Sono MOLTO orgoglioso di TE. Tu e Tavares e tutto il team #FCAPSA avete fatto un capolavoro. Batman & Robin = Elkann & Tavares. Bravi ENTRAMBI pic.twitter.com/Nn4buEbo3a — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 18, 2019

FCA si fonde con PSA. E' arrivato in giornata l'annuncio ufficiale: i due gruppi dell'auto hanno creato un campione europeo seocndo solo a Volkswagen, quarto nella classifica mondiale dei produttori. Il tutto sarà chiuso in poco più di 12 mesi. Arrivano commenti e apprezzamenti ovunque, dai social agli azionisti, passando per i lavoratori soddisfatti del lavoro di John Elkann, fondamentale in questo nuovo progetto di FCA. Singolare l'apprezzamento del fratello Lapo, che attraverso il suo profilo Twitter paragona Elkann e Tavares (CEO del nuovo gruppo, ex responsabile di Peugeot) a Batman e Robin. Ecco il suo tweet.