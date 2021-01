"E’ atteso per oggi l’ok al dividendo straordinario da 2,9 miliardi di euro per gli azionisti Fca in vista della fusione con Psa Peugeot-Citroen che sabato 16 gennaio creerà Stellantis". Come scrive Calcio&Finanza, il cda di Fiat Chrysler Automobiles infatti dovrebbe dare oggi il via libera definitivo al dividendo straordinario di 1,84 euro per azione previsto dal piano di fusione con Psa.



All’azionista di riferimento Exor - si legge - la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla oltre al Lingotto anche la Ferrari e la Juventus, spetteranno circa 830 milioni, in virtù del fatto che la cassaforte della dinastia piemontese controlla Fca con il 28,55% del capitale.