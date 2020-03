Giorno nefasto, ed era inevitabile, per la Borsa italiana. Ma non solo. E' iniziata malissimo la settimana borsistica: il Ftse Mib all'avvio segna un ribasso dell'1,69% a 15.696 punti; in avvio solo 21 titoli fanno prezzo. Congelati addirittura 10 titoli. Lo spread ha aperto a 238 punti per poi sfondare quota 250 e fino a 269.



FCA - FCA e Maserati sospendono temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo. In Italia? Chiuderanno Melfi, Pomigliano, Cassino, le carrozzerie di Mirafiori, Grugliasco e Modena; all'estero le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Yychy in Polonia. Proprio per FCA, calo definito 'stratosferico': si tratta di un 14,3% storico.