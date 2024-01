Attraverso il proprio account Twitter, laha elogiatoper la loro inclusione nel Team of the Year di EA Sports. Il tweet recita: "Un momento di grande orgoglio! Szczesny, Bremer, Rabiot & Chiesa sono tra i nominati per l’@EASPORTSFC Team of the Year. Vota ora i nostri fantastici quattro tra i migliori al mondo." Questo riconoscimento ufficiale riflette la gioia e la soddisfazione della Juventus nel vedere i propri giocatori annoverati tra i migliori, invitando anche i tifosi a votare per sostenere questi talenti nel riconoscimento internazionale.