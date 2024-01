Nel post-partita di, il commento dia Sky sull'arbitraggio è stato chiaro: "Non mi piace parlarne, però fino all’80’ non c’erano ammoniti loro, per esempio Yildiz che ha fatto fallo come Gyomber. Noi giochiamo le partite e pensiamo a quello". Fazio, con riserva, solleva questioni sulla gestione arbitrale, evidenziando la mancanza di ammonizioni per alcuni giocatori avversari fino a un certo punto del match. Tuttavia, il suo focus rimane sul gioco della squadra, sottolineando la determinazione a concentrarsi sulle prestazioni e risultati anziché concentrarsi su controversie arbitrali.