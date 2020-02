L'allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha parlato nella classica conferenza stampa pre Champions League. Tema principale il baby fenomeno Erling Haaland, arrivato nella finestra di gennaio di calciomercato e in passato giocatore in orbita Juventus. Ecco le sue parole: "E' arrivato dal Salisburgo a gennaio adattandosi davvero molto rapidamente. E' un bambino che vuole sempre di più e poi ha una mentalità fantastica. In allenamento, quando non sengna un gol, si strappa i capelli. Ha ampi margini di miglioramento e vuole lavorare per raggiungere il massimo livello".