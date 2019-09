di Francesco Guerrieri

Non poteva esserci un nuovo inizio migliore per Raffaele Alcibiade. 29 anni e un passato tra Serie B e C con esperienze in Ungheria all'Honved e all'Haladas. Esperienza al servizio della Juventus Under 23. Anzi, esperienza e gol: è stato lui, infatti, a segnare la rete decisiva per il 2-2 di oggi contro la Pro Patria. Primo punto per la squadra di Pecchia, arrivato proprio grazie a lui.



DALLA JUVE ALLA JUVE - Segni del destino. Ma anche del lavoro a testa bassa. Leader e capitano di una banda di ragazzini. Dalla Juve alla Juve, lui che fino a qualche settimana fa non era neanche sotto contratto: il difensore, infatti, che già l'anno scorso faceva parte della seconda squadra bianconera come fuori quota, si allenava con la squadra di Pecchia da svincolato. PASSATO BIANCONERO - Sono bastati quindici giorni per convincere tutti, allenatore compreso: ieri la firma fino a giugno, oggi il debutto contro la Pro Patria. Il gol è la ciliegina sulla torta di una storia iniziata più di dieci anni fa, quando Alcibiade nel 2007 entrò nel settore giovanile della Juventus senza mai trovare spazio in prima squadra. Oggi il cerchio si è chiuso: nuovo contratto e primo gol in bianconero, per l'inizio di una nuova favola.