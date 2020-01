A La Gazzetta dello Sport, Pier Francesco Favino parla della sua Roma. A partire dalla gara contro la Juventus: "La Roma come al solito alla Befana è ancora presa da carbone e panettoni, ma faccio un atto di fiducia e domenica sarò allo stadio - le sue parole -. Ronaldo? Come si dice a Roma, hai visto mai... A me piace molto questo allenatore, mi piace veder giocare la squadra e sinceramente, viste le ceneri degli ultimi tempi, non mi aspettavo di riappassionarmi così. Penso che questa Roma abbia prospettiva e andare allo stadio a vederla mi diverte".