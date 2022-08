Andrae, ex Juve, è ripartito dalla Ternana. E il gol non s'è fatto attendere: "Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, abbiamo i piedi ben saldi a terra, quindi con umiltà, lavoro, sacrificio penso che potremo fare un’ottima stagione. Le aspettative su di me? Da quando ho iniziato a giocare che c’è questa aspettativa, lo so benissimo. Sono stato un po’ sfortunato, non sono stato molto bravo. Ho giocato in piazze difficili, sicuramente si tratta di maturazione perché comunque ho affrontato momenti veramente difficili fino ad adesso. Probabilmente non li ho gestiti in maniera giusta però penso l’ultimo anno di essere cresciuto molto a livello personale e ho tanta voglia di dimostrare con umiltà senza grossi fronzoli e fare una grande stagione per ripagare tutte quelle aspettative che in molti nutrono su di me".