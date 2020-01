Andreaal centro del mercato. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , l'attaccante continua a essere seguito con attenzione dalla Juventus: ufficialmente non c'è più la possibilità di contro riscatto da parte della Juve, ma i due club hanno un accordo verbale con i bianconeri che possono riprendere il giocatore entro l'estate 2021. Stando a quanto riportato da Sky Sport, sull'attaccante si è fatta sotto la Roma, che aspetta di conoscere l'eventuale apertura del Genoa all'affare. I giallorossi dovrebbero poi parlarne anche con la Juventus.