Andrea Favilli, il Genoa e la Juventus, un triangolo di mercato iniziato nell'estate del 2018: il Grifone prese in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, l'attaccante ex Ascoli, con la Juve che, però, si è riservata il diritto di recompra (fissato a 21 per l'estate 2019, 24 per il 2020). Riscatto che non ha mai esercitato il club bianconero, con l'opportunità Verona arrivata quest'estate per una nuova possibilità in Serie A. Prestito secco, con la Juve che lo tiene sempre nei radar: nessuno ha dimenticato le prodezze che avevano attirato l'attenzione ai vecchi tempi...