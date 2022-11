E' quanto emerge, raccontato da Il Mattino, al termine del processo sulle presunte operazioni inesistenti legate alla compravendita di alcuni giocatori. Un processo che porta avanti anche richieste di condanna per altri volti illustri: i pm De Simone e Capuano, infatti, hanno chiesto un anno e un mese di reclusione per l’ex AD del Milan Adrianoe due anni e otto mesi per il manager Alessandro Moggi. L’ipotesi di reato è di «utilizzo di false fatturazioni», in relazione alla triangolazione che si veniva a creare tra la società che intendeva acquistare un calciatore; il calciatore stesso e il suo procuratore.