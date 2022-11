C'è chi va, c'è chi torna, c'è chi resta. Sono tanti i prestiti delineati dalla Juve nell'ultima sessione di mercato, in entrata come in uscita. Che in un modo o nell'altro condizioneranno anche le prossime finestre di mercato, soprattutto quella estiva. Perché tra un diritto di riscatto esercitato e un diritto di riscatto lasciato scadere può passare molto, in termini di soldi spesi o risparmiati, incassati o da trovare altrove. Tanti soldi. In entrata, per esempio, nella migliore delle ipotesi ci sarebbero più di 100 milioni in cassa, ma ne arriveranno circa un terzo. In uscita erano stati preventivati più di 100 milioni, la maggior parte dovranno comunque essere sborsati. E poi ci sono quei prestiti di prospettiva, come Nicolò Rovella (nome tra i nomi) che resta nei piani della Juve anche per il futuro, in attesa di valutazioni finali da effettuare al termine della stagione: tanti giocatori, alcuni faranno al caso della Juve.Restando alle operazioni che possono incidere sensibilmente sulla cassa, scopri tutti in gallery