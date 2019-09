Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano “ pic.twitter.com/q3cL72SHv2 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 9, 2019

Il Fatto Quotidiano attacca frontalmente il problema razzismo, che torna in auge una gara sì ed una no nel nostro campionato.. Secondo il quotidiano, anche la Juventus è tra le responsabili di questo andamento negativo negli atteggiamenti dei tifosi nelle curve.Dalle considerazioni presentate dal club bianconero con la ricerca Colour? What a colour? presentata nel 2015 a Parigi nella sede dell'Unesco, si legge che'. Così, la Juve prosegue offrendo una soluzione di tolleranza: "la decisione più saggia consiste forse nel tollerare, temporaneamente, queste forme di insulto catartico". Una critica dura alla posizione bianconera, che secondo il Fatto è troppo morbida rispetto a quanto facciano in Inghilterra, sanzionando appunto senza mezze misure.