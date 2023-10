Siamo la, siamo la, siamo l’esempio da seguire per costruire un presente e un futuro che siano all’altezza del passato. «Together, a black & white show», è la festa dell’orgoglio bianconero, un intero popolo riunito dentro ungremito per celebrare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli. Una Signora non può essere messa nell’angolo e le stelle del passato lo ricordano a chi oggi indossa questa maglia gloriosa con i loro nutriti palmares. Il messaggio è implicito: fate come noi, perché non si può tradire il passato. Lo riporta Gazzetta.