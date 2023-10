Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati e sulle possibili chance dal primo minuto per Reinier e Ibrahimovic.LE PAROLE - “Potrebbero esserci delle variazioni. Sono a disposizione sia Romagnoli che Lirola, che viene da un infortunio piuttosto lungo. Non abbiamo recuperato Kaio Jorge perché sente ancora un fastidio a un muscolo vicino al ginocchio, mi auguro di recuperarlo dopo la sosta nazionali. Per quanto riguarda Gelli dovremo aspettarlo per altri 15/20 giorni, lo stesso vale per Harroui. Potrebbero esserci chance da titolare sia per Reinier che per Ibrahimovic.”