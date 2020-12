L'ex dirigente di Juve, Napoli, Inter e Milan, Marco Fassone, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare l'andamento della stagione fino a questo punto: "Mi pare che quest'anno ci sia più equilibrio in campionato e la Juventus ha una difficoltà in più. Non sottovaluterei il fatto che i bianconeri debbano giocare nell'Allianz Stadium deserto, l'apporto che l'impianto dava prima ora non c'è più. De Laurentiis? CI sentiamo, non ci siamo lasciati bene e io andai all'Inter. Volevo fare qualcosa in più dal punto di vista dello stadio, delle giovanili e delle infrastrutture ma lui pensò che si cercasse di fare il passo più lungo della gamba".