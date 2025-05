Fassone: 'Oaktree? Il vero obiettivo è cedere l'Inter in 4-5 anni'

Getty Images

Il quotidiano Il Mattino ha intervistato, ex dirigente tra le altre di Milan,e Napoli, che si è soffermato anche sulla situazione finanziaria del club nerazzurro, ben diversa da quella della società partenopea: "Da un lato c'è Aurelio De Laurentiis, l’ultimo dei grandi presidenti italiani, che ha sempre lavorato con una gestione autonoma, mai pensando alla quotazione in Borsa o a chiedere finanziamenti come tanti grandi club dal 2012 al 2020 […]. Dall'altro lato c'è l'Inter, ovvero, il fondo che ha assunto la proprietà del club dopo Erick Thohir e Steven Zhang, l’ultimo presidente che non è riuscito a saldare il debito della holding alla fine della scorsa stagione calcistica.Non è questo l'obiettivo di De Laurentiis, di sicuro: lui ambisce a mantenere il Napoli su questi livelli con investimenti mirati, producendo utili di bilancio e distribuendo dividendi tra gli azionisti. È un modello da vecchio presidente assolutamente virtuoso, che cito quando spingo potenziali investitori a porre la loro attenzione sul calcio".

Le parole di Fassone sull'Inter e Oaktree

E ancora: "La premessa è che per un club cambia poco sotto questo aspetto arrivare al primo o al secondo posto, se non per quanto riguarda il market pool della Champions League che varia in base al piazzamento. Bonus sponsor e quote dei diritti televisivi sono relativi, in quanto vi è il costo aggiuntivo dei premi da pagare ai calciatori. Nell'ottica di Oaktree, accumulare titoli è importante per cedere il club a un valore più elevato. Per questa ragione una ragionevole perdita di esercizio va bene a loro, ma non a De Laurentiis. Oaktree deve 'uscire' dalla proprietà entro 4-5 anni, De Laurentiis no".