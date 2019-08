Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato per la prima volta dopo l'addio al club rossonero in esclusiva a SportItalia: "Bonucci, Donnarumma e Andrè Silva? Bonucci è stato un errore, avevamo fatto nove acquisti per giocare col 4-3-3, non ci serviva ma dovevamo prendere la punta: riducemmo l'investimento per la punta per Leo, leader carismatico. Il rinnovo Donnarumma non è stato un errore come nemmeno la conferma di Montella: per Gigio non ho ricevuto offerte e ho negoziato al meglio. Abbiamo operato tanti rinnovi e tante cessioni".



ATTACCANTE - "Ci serviva una punta importante, Mirabelli voleva farlo per primo ma non siamo riusciti a chiudere. Eravamo vicini a Morata, Cristiano Ronaldo cercato da Li ma non potevamo prenderlo. Poi a metà luglio abbiamo cambiato strategia: volevamo Belotti ma Cairo non ce lo vendeva. Aubameyang era un pallino di Mirabelli".