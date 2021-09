Marco, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "La Juventus ci ha abituati ad avere una partenza lenta e poi a far valere la forza della sua rosa.Il Napoli potrebbe approfittarne perché i bianconeri non sono ancora al meglio. Prima o poi Allegri troverà la quadra e la Juve lotterà per il titolo. De Laurentiis è a Napoli da tempo, ha dimostrato di essere lungimirante. Si è trovato a fare un cambio tecnico importante, la rosa è stata cambiata pochissimo perché lui è un conservatore. Sta gestendo il tutto da presidente navigato., ma non lo metterei in primissima fila. C’è un livellamento generale verso il basso nel nostro campionato e non è detto che non possa essere un anno positivo per il Napoli".