Marco Fassone, ex dirigente di Juve, Milan, Inter e Napoli, si è raccontato a calciomercato.com: "Il presidente De Laurentiis è stato il primo a credere in me come dirigente che si occupasse anche della parte sportiva. Infatti mi ha nominato direttore generale. Ma io devo essere grato anche alla Juve, dove sono cresciuto, prima occupandomi di tutto quello che riguardava il nuovo stadio secondo le idee di Antonio Giraudo e poi da direttore commerciale".



MILAN - "Al Milan il progetto era triennale, con l’obiettivo di conquistare da subito il terzo o quarto posto. Nel primo anno abbiamo fatto una campagna dispendiosa per rafforzare la squadra in ogni reparto. Il secondo ci sarebbe servito per correggere il tiro laddove ci fosse stata la necessità. Il terzo per integrare la rosa. 11 acquisti? Con il senno di poi sarebbe stato meglio fare qualche acquisto in meno e dare un po’ di qualità in più. Ricordo, però, che avevamo una difesa fortissima con Conti, che poi si infortunò lungamente, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez con in porta Donnarumma".



COME LA JUVE - "Risultati mancanti? Non è vero. Con Gattuso, che sostituì Montella, facemmo un ottimo girone di ritorno, una media da terzo posto assoluto. E ricordo che a gennaio non potevamo prendere nessuno avendo speso duecento milioni in estate. Il primo anno spesso così? Certo. La Juve del 2010 con Marotta e Paratici arrivò settima".