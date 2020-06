Inizia la Fase 3. Oggi l'Italia riapre completamente le frontiere tra Regioni: da oggi, infatti, tutti possono tornare a muoversi liberamente in tutto il Paese. Imposte per limitare il contagio da coronavirus le barriere sono cadute, e ora ci si può spostare senza autocertificazione.



Ci sono, però, alcuni divieti che restano ancora in vigore: obbligo di distanziamento sociale, obbligo di quarantena per chi ha infezioni respiratorie con febbre o temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Agli spettacoli all'aperto potranno assistere massimo 1000 persone, 200 invece nelle sale al chiuso. Divieti di assembramenti e obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblici e sui mezzi di trasporto.