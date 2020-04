Oggi arrivano le decisioni del governo sugli interventi per la Fase 2 che partirà il 4 maggio. Riaprono manifatture, costruzioni e negozi (se sono in grado di far rispettare la distanza di sicurezza). L’ipotesi di far ripartire domani la moda. Mascherine gratis per chi già non paga il ticket. Termoscanner in metro e movimenti senza autocertificazioni all’interno del comune di appartenenza.