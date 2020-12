Come riporta il Corriere dello Sport, nel fascicolo aperto sul fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro, è coinvolta anche un'azienda italiana e proprio del torinese. Parliamo della Pegaso. Scrive il quotidiano: "Valenti sosterrebbe di aver regolarmente pagato i diritti per la realizzazione delle maglie, tramite un accordo con la Mussara. La Juventus, però, ha presentato un esposto per utilizzo improprio dei colori della società: il marchio non è presente, ma è evidente quanto sia evocativa la maglietta prodotta per essere commercializzata. Il problema è tornato quindi tra la Pegaso e la Mussara, che di fatto ha negato di aver autorizzato la produzione della maglia, smentendo un accordo che sarebbe stato siglato il 25 luglio 2019".