L'attuale allenatore del Nizza Francescoha concesso un'intervista a Cronache di Spogliatoio in uscita prossimamente. Queste le sue parole con riferimento a Massimiliano Allegri ed in particolare alla Juventus:"Se mi vengono chiesti i miei riferimenti, è normale citare il Barcellona di Guardiola o l’Ajax di Cruijff, o il Milan di Sacchi. Squadre epocali che hanno cambiato il calcio. Ma per me diventa difficile non ricordare l’Inter di Mourinho o per certi versi la Juventus di Allegri".