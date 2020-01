La Juventus non molla Thomas Meunier, terzino destro belga in forza al Psg. Sul giocatore, Paratici ha riposto attenzioni costanti fin dalla scorsa estate, ma come riporta Il Corriere dello Sport, è molto più probabile che possa arrivare il prossimo giugno, quando scadrà il suo contratto con il club parigino. Resta calda la pista dello scambio con Mattia De Sciglio, anche se vista la situazione contrattuale del belga bisognerà capirne le modalità.