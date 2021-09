Mohamed Fares è stato grande protagonista della vittoria in rimonta per 3-2 del Genoa a Cagliari nell'ultimo turno di Serie A. Autore di una doppietta, Fares ha così spiegato alla Gazzetta dello Sport da dove nasce questa attitudine per il gol che non ci si aspetterebbe da un esterno a tutta fascia come lui: "Prima dell'attuale ruolo, da ragazzo ricoprivo quello di attaccante, come mio papà che era anche lui giocatore ma dovette smettere a causa di un incidente in moto. Ora è sempre al mio fianco.