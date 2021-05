1









Il gol di Davide Faraoni in Napoli-Verona ha fatto gioire tutti i tifosi della Juve, e tra questi c'è sicuramente il piccolo Davide Elias, uno dei tre figli del centrocampista gialloblù e di sua moglie Daniela. Il ragazzino è infatti uno sfegatato sostenitore della Vecchia Signora, e in particolare di Cristiano Ronaldo, come si evince da alcuni post che lo ritraggono, estratti dal profilo Instagram della madre. Negli scatti, Davide Elias posa addirittura al fianco del portoghese e di Paulo Dybala al termine dei match tra Verona e Juve, e per il suo ultimo compleanno ha preteso una festa a tema tutta a tinte bianconere!