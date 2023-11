"La recita di Davide Faraoni è completamente sparita". Apre così Tuttosport, che commenta la mancata presenza dell'episodio in “Open Var”, il format di Dazn in cui vengono svelati i dialoghi tra arbitri e addetti Var in occasione degli episodi più discussi della settimana precedente. Dopo la decisione del Giudice Sportivo, che ha evitato il tema, anche il commento arbitrale è passato oltre. E il quotidiano scrive: "Si sono ricostruiti i momenti decisivi in occasione dei due gol annullati a Kean, ma della simulazione del gialloblù nemmeno l’ombra. Per carità, il comportamento non sarebbe stato sanzionabile né dall’arbitro, né attraverso il Var, ma sarebbe stato interessante conoscere l’interpretazione degli arbitri di un atteggiamento così palesemente antisportivo".