Continua a far discutere l'annullamento del secondo gol di Moise Kean nel match tra Juve e Verona. Il Var è intervenuto per segnalare il contatto tra l'attaccante e Davide Faraoni, con l'arbitro Feliciani che è andato al monitor e ha tolto la rete dei bianconeri. Le immagini mostrano il giocatore del Verona accasciarsi a terra solo dopo che la palla era entrata. Una simulazione vera e propria. Secondo quanto scrive il Messaggero, il Giudice Sportivo potrebbe decidere di fermare il giocatore per condotta antisportiva o in alternativa la FIGC, per il medesimo motivo attraverso la prova tv.