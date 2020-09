L'ex calciatore della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato a Firenzeviola.it del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Juventus: "Non deve fare l’errore di Bernardeschi, è destinato ad indossare una casacca di una grandissima squadra ma non deve avere fretta. Lo scorso anno non ha fatto grandissimo campionato, deve rimanere dove è ma allo stesso tempo deve essere convinto anche lui. Naturalmente l'umore incide molto sulle prestazioni del giocatore, che quando era sereno ha mostrato il suo vero potenziale. L'importante è questo: deve cercare di rimanere felice in una buona società e con una grande tifoseria come la Fiorentina".