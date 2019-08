Il primo amore non si scorda proprio mai. E Fabio Quagliarella non l'ha fatto. Il capitano della Sampdoria, ex attaccante della Juventus, si è abbonato alla Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, sua città natale, risalita in Serie B. Così, riporta l'Ansa, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla compagine neo promossa sottoscrivendo un abbonamento alla Tribuna Vip per la prossima stagione. Il ds del club gialloblù Ciro Polito lo ha omaggiato così: "Tengo a ringraziarlo per lo splendido gesto compiuto con la consapevolezza dell'impossibilità di essere al 'Menti', visti gli impegni della Sampdoria".