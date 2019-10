Daniele. Dopo essere stato confermato in estate, in particolare in seguito al grave infortunio a Giorgio Chiellini, il centrale classe '94 potrebbe presto lasciare i bianconeri. Come vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com , resta viva la pista, ma anche dalla Premier League non manca interesse per il suo cartellino. E, come conferma oggi Gazzetta.it, Rugani è al passo d'addio: fin qui ha giocato 0 minuti, come soltanto Mariotra i giocatori di movimento.