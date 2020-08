Chi ha avuto ieri l'intuizione di schierare Carlo Pinsoglio al Fantacalcio, puntando su una possibile chanche offertagli da Sarri nell'ultima ininfluente partita contro la Roma, sarà rimasto deluso nel constatare come il terzo portiere della Juventus, nonostante sia effettivamente entrato in campo al 72' al posto di Szczesny, non abbia preso voto. Se l'avesse preso, non solo si sarebbe portato a casa un probabile 6, ma anche (per i fantallenatori e le fantaleghe che lo adottano) il bonus per la rete inviolata. Di solito, infatti, per prendere sicuramente voto i giocatori devono giocare almeno 15 minuti più recupero, e Pinsoglio ne ha giocati 18. A svelare l'arcano è il sito di Gianluca Di Marzio, che fa notare che per il portiere la regola è diversa: i minuti da giocare per prendere voto sicuro per loro sono 25!