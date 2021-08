Il countdown è quasi finito, -10 giorni all'inizio del campionato. Ne mancano 11 per vedere in campo la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che il 22 agosto debutterà contro l'Udinese alle 18.30 (Dazn). Aspettando le ultime operazioni di mercato con i dirigenti che insistono per Manuel Locatelli e Pjanic pronto a tornare di corsa a Torino,, cercando intuizioni e scommesse vincenti. Chi pescare dalla Juve? Vediamo tre giocatori da prendere e tre da non prendere.- Allegri gli ha chiesto di segnare almeno 10 gol. Ci riuscirà? Nelle prime due stagioni alla Juve ha avuto spesso alti e bassi che gli hanno fatto perdere anche appeal al fanta; con Max può arrivare il salto di qualità definitivo e chi crede nel francese potrebbe ritrovarsi tra le mani un centrocampista da bonus e buoni voti. Parte titolare insieme a Bentanur e il regista in arrivo, si gioca il posto con McKennie ma all'asta dovrebbe costare meno dell'americano.- L'anno scorso è stato pagato molto nella maggior parte delle leghe, da lui ci si aspettava di più ma il ragazzo ha risentito dell'impatto con un top club. Dopo un anno di rodaggio potrebbe trovare quella continuità di prestazioni e bonus che gli è mancata nella scorsa stagione. Con Pirlo giocava spesso fuori ruolo perché l'allenatore non aveva alternative in attacco, adesso verrà schierato nella sua posizione nella quale può esprimere tuttele sue qualità. Non è un titolare fisso, entrerà nelle rotazioni di Allegri soprattutto durante le settimane della Champions, ma ha già dimostrato che anche a partita in corso può regalare sorrisi ai fantallenatori.- Scontato? Mica tanto, provate a chiedere ai fantallenatori che l'avevano preso l'anno scorso. Si pensava di avere un top player in rosa, ma Paulo è stato spesso bloccato da problemi fisici e ha regalato poche gioie. Ogni volta che sembrava fosse arrivato il suo momento, si ribloccava. Quest'anno c'è chi ha già giurato di non volerlo riprendere per nessuna ragione ma Max ha già fatto capire più volte di puntare molto si di lui e di volerlo rimettere al centro del progetto Juve; al fantacalcio non è più un top, ma al prezzo giusto si può rivelare un gran colpo.- Talento purissimo, ma troppe incognite per puntare su di lui al fantacalcio. Le qualità per sfondare ci sono tutte come ci ha raccontato anche l'ex ct dell'Under 17 Carmine Nunziata che l'ha affrontato da avversario al Mondiale ( l'intervista completa ): classe 2002, arriva dal Santos e sarà la quarta punta di Allegri dietro a Ronaldo, Dybala e Morata. E con quei tre lì davanti è complicato trovare spazio. Kaio verrà inserito piano piano, avrà bisogno di ambientarsi e bisogna capire quale sarà l'impatto con il calcio italiano e con la realtà Juve. Non fatevi incantare dall'entusiasmo generale per quello che in futuro potrebbe comunque essere un crac, ma in chiave fanta è ancora presto per puntare su di lui.- Quarto centrale di difesa, quinto se dovesse arrivare qualcun'altro dal mercato (Milenkovic?). Probabilmente giocherà qualche partita soprattutto prima o dopo gare di Champions quando Allegri farà rifiatare i titolari. Davanti a lui ha anche Giorgio Chiellini, capitano e simbolo della Juve che all'Europeo ha dimostrato di essere in gran forma. Il nostro consiglio è quello di prendere Rugani solo se avete già un altro centrale della Juve, e a pochi fantamilioni. Ma anche in questo caso non è necessario, in alternativa si può puntare su un titolare fisso di una squadra provinciale.- Nelle gerarchie di Allegri parte dietro, molto dietro. Da quando è alla Juve non è ancora mai riuscito a esprimersi al meglio e anno dopo anno sono sempre meno i fantallenatori che credono in lui. Anche quest'anno si fa fatica a dargli fiducia, la sensazione è che possa giocare poco e illuminarsi solo a intermittenza. Lo sconsigliamo per il fantacalcio, troppo discontinuo.