di Mattia Pintus

L'inizio della stagione di Serie A manda in visibilio i tifosi, certo, ma anche i fantallenatori di tutta Italia. L'ora x delle 18.00 di sabato che inaugurerà il campionato con Parma-Juventus è un'utile occasione per cominciare a studiare i colpi per l'asta - se ancora non è stata fatta - oppure per contare i primi spergiuri stagionali per gli acquisti mancati nella propria rosa del Fantacalcio. Insomma, il campionato parallelo del gioco calcistico più apprezzato nella Penisola, stuzzica quanto l'originale. Così, ecco qualche consiglio utile sui giocatori della Juventus da prendere, evitare o su cui scommettere quando arriverà il vostro turno di scegliere la vostra fantasquadra. Ovviamente, il mercato aperto può ribaltare ogni giudizio.



TOP - Togliamoci subito il dente: Cristiano Ronaldo. Anche quest'anno, il campione portoghese sarà oggetto dei desideri di ogni partecipante del Fantacalcio e così, tra chi inizia a risparmiare apposta dai portieri o chi invece tenterà l'offerta a sorpresa, non si può che non sognare CR7. Sarri o non Sarri, i numeri sono dalla sua e, malgrado l'età che avanza, almeno 15 gol sembrano garantiti. Così come sembra garantita la difesa: certo, il precampionato ha dato qualche grattacapo alla retroguardia bianconera, ma puntare sul blocco Sczcesny-Chiellini e uno tra Bonucci e De Ligt - senza scordare il tandem brasiliano Alex Sandro-Danilo - può essere ancora la scelta vincente. Onerosa, certo, ma vincente. Salendo a centrocampo, la storia anche qui ci insegna che Ramsey potrebbe essere l'uomo su cui puntare: il rischio infortuni è dietro l'angolo, ma quanto a gol e assist il gallese è sempre stato una certezza. Come steal dell'asta, se avete avversari scettici, potrebbe dare grandi soddisfazioni.



FLOP - Il centrocampo della Juventus, in generale, ha un sacco di incognite. A prescindere dal modulo però, ci sono due giocatori almeno che meritano di essere in questa classifica: Matuidi e Khedira, per ragioni opposte, potrebbero essere quello che a giugno potreste definire uno spreco. Se lo stile di gioco del francese non si addice proprio al mondo del Fantacalcio - pochi gol e assist, rischio cartellini ecc... - sul tedesco pende un dubbio esistenziale, di formazione: dalle ultime, sembra aver ritrovato la centralità perduta, ma se Rabiot e Ramsey dovessero ingranare davvero, con la concorrenza nel reparto Khedira rischia di giocare meno di quanto non abbia fatto negli scorsi anni. Il che sarebbe un peccato - nelle logiche fantacalcistiche - vista la sua verve in zona gol: tanti, anche se concentrati spesso in poche partite.



SCOMMESSE - A carte coperte, vincono ancora le incertezze. Bernardeschi, Dybala e Higuain sono gli enigmi più grandi, per Sarri e per i fantallenatori. Se il primo rischia più di tutti di essere un flop - segna ancora troppo poco, discorso diverso se lo usate come centrocampista - per i due argentini vige il dubbio più insistente: se sono quelli per cui la Juventus ha speso soldi e affetto, sono due top level della vostra asta. Se, invece, dopo l'estate tormentata dovessero replicare la scorsa annata, be', allora ci siamo capiti. Skip. Molto più esotico, invece, è il capitolo Douglas Costa: quando c'è, fa la differenza - con tutti quei ​+1 - ma se non c'è, rischia di farvi saltare ogni schema. Ha appeal, costerà quindi caro e, per ogni grande investimento, i rischi aumentano proporzionalmente. Un discorso che potrebbe estendersi anche a Rabiot: il francese si è reso pericoloso nelle amichevoli precampionato, ma non è certo un centrocampista da +​3. Tanto dipenderà dall'interpretazione che farà del ruolo di mezzala che gli ha disegnato Sarri.



Bonus Track: Se Sarri dovesse scegliere, a logica, il miglior battitore di punizioni possibili per la Juventus di quest'anno, allora Miralem Pjanic torna ad essere un grande giocatore su cui puntare. Se, al contrario, continuerà Ronaldo a calciare le punizioni, le possibilità di fare bonus con il bosniaco si dimezzano, se non peggio: il rischio cartellini, con la verticalità promossa dal tecnico toscano, sale vertiginosamente.