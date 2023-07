"Fantacalcio". Così i colleghi di Calciomercato.com etichettano l'indiscrezione, emersa quest'oggi, secondo cui Paulopotrebbe tornare alla. "Non ci sono né le intenzioni, né le possibilità per un affare che avrebbe del clamoroso", si legge su CM. "Il futuro della Joya sarà ancora alla, almeno per la prossima stagione, anche se qualche sirena araba in lontananza comincia a farsi sentire. La Roma d'altronde non è al riparo da possibili sorprese. Il contratto in giallorosso di Dybala, infatti, prevede una clausola che consente al giocatore di liberarsi di fronte ad adeguata offerta: almeno 12 milioni per i club esteri, 20 invece per quelli italiani".