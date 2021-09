Ancora tanti cambi nella Juve verso la Sampdoria, la rivoluzione di Allegri continua seguendo le logiche del turnover. In porta questa volta dovrebbe toccare a Perin e non a Szczesny, semplice turnover dopo tante parte per il polacco. In difesa dovrebbe giocare Cuadrado da terzino destro, con Alex Sandro a sinistra. Può riposare Danilo questa volta. In mezzo Bonucci-de Ligt sono in pole. A centrocampo potrebbe giocare Bernardeschi a destra, è favorito su McKennie.Locatelli torna titolare in mediana, con lui più Bentancur di Rabiot (possibile turno di riposo) e Ramsey. In attacco torna Morata, con lui uno tra Dybala, Kulusevski e Kean. Non è da escludere che l’argentino possa avere un turno di riposo, ma Allegri deve ancora decidere. Kulusevski fin qui ha avuto pochissimo spazio, l’allenatore sta pensando anche a lui. Lo riporta